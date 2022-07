Etappe 2 - ‘Rustig blijven’ is vandaag het motto van de mensen in een zinderend Groningen

Rustig blijven. Dat is het motto van de mensen die ik deze dag tegenkom in een zinderend Groningen. In het Stadspark in de stad is het even voor negen uur ‘s ochtends nog rustig. Er komen wat hardlopers voorbij, een man oefent met een frisbee en een enkeling laat zijn hond uit op de paden tussen de hoge bomen.

Op de tafel van een picknickbank bij de speeltuin zit Niels van den Heuvel (31) uit Helpman. Hij is aan het praten met twee vrouwen. ‘Ik ga running-therapie geven’, vertelt hij. ‘Ik werk in de verslavingszorg en begeleid mensen met bewegen. Hardlopen is een natuurlijk medicijn tegen piekeren.’ Over de verwachte hitte maakt hij zich niet al te druk. Hij laat een flesje water zien. ‘En we pakken een schaduwplekje voor de oefeningen. We doen rustig aan. Het gaat niet om de prestatie.’ Of het ook helpt, die therapie? Eén van de vrouwen antwoordt lachend: ‘Na afloop is het heel fijn.’



Niels van den Heuvel - beeld Linda Stelma

In de speeltuin is Clarissa Hagenouw (38) te vinden met Lova (8) en Jeppe (6). Ze zijn nog de enigen. ‘Gisteren hebben w..

