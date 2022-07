Dorpen moeten in 2040 beter bereikbaar zijn door deelauto’s, snelle bussen en ov-fietsen

Een logisch alternatief voor de auto is het openbaar vervoer. Maar is de infrastructuur van het openbaar vervoer daar op ingesteld?

Ondernemer en consultant Johan van Veldhuizen (43) reist gemiddeld twee dagen per week vanuit zijn woonplaats Lunteren naar klanten, elders in het land. Als vervoermiddel kiest hij vrijwel altijd voor zijn auto. ‘Voor klanten die binnen een straal van 25 kilometer zitten, pak ik de fiets. Tenzij het regent.’

Veldhuizen zegt geen hekel te hebben aan de trein. Toch gebruikt hij die zelden. De verklaring ligt in de moeizame bereikbaarheid van dorpen. ‘Ik kom bijvoorbeeld regelmatig in Reeuwijk. Pak ik de auto, dan kost me dat een uur. Met het openbaar vervoer ben ik echter tweeënhalf uur onderweg. Reeuwijk heeft geen treinstation, en het busvervoer is omslachtig.’

Infrastructuur autoVeldhuizen staat model voor de gemiddelde Nederlander, die wein..

