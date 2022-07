Werken in de kerk: koel, gratis, en écht zonder voorwaarden

Werken in de Jacobikerk in Utrecht (beeld ND)

‘Veel collega’s zijn op vakantie, dus op kantoor is het leeg.’ De Jacobikerk is voor Koopman een bekende plek. Sinds januari is hij lid van de protestantse wijkgemeente in Utrecht die wekelijks samenkomt in deze kerk.

Werken in een kerk, dat voelt niet vreemd, zegt Koopman. ‘Maar ik zou hier niet zo snel met collega’s gaan bellen. De kerk voelt wel als een plek om stil te zijn.’’ Een gesprek galmt hier inderdaad door de hele kerk. Dus is iedereen stil. Een goede concentratie is er daardoor al snel. Af en toe vliegt een duif voorbij die zich toegang tot het gebouw heeft weten te verschaffen.

Op de achtergrond klinken geluiden van een spelend kind. Wijkpredikant Willem Jan de Hek is in de kerk aan het werk, en nam zijn..

