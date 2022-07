Hospiteren voor een tiny house

’s Avonds als Vincent Vrancken (30) op de veranda van zijn tiny house van hout en karton in Wagenborgen zit, ziet hij reeën. Als de zon bijna onder is, sluipen ze door het hoge gras van het terrein van Groot Bronswijk waar sinds twee jaar tiny houses worden gebouwd; Vincent was de eerste bewoner. ‘Die reeën hebben zulke mooie schutkleuren.’ Ze komen uit de bossen aan de rand van Groningse dorp Wagenborgen waar in het verleden op het terrein van Groot Bronswijk psychiatrische patiënten werden behandeld en verzorgd. Er stonden mannen- en vrouwenpaviljoenen, een met de naam Bethesda, wat ‘huis van barmhartigheid’ betekent. Nu heet het straatje waar Vincent woont Bethesda. Vanuit zijn hangmat die naast de veranda staat, kan hij ver weg kijken over de weilanden en Groningse akkers. Er wordt weliswaar driftig gebouwd; aan de rand van het weiland verrijst een huis, maar daarachter strekken de graanvelden zich uit.

Het dorp ligt stil in de zon, en de wind die hier vanaf zee door de Eemsdelta waait, laat de graanvelden ruisen. Het graan kleurt al geel en het duurt niet lang meer of de combines slaan hun messen in de stelen. Maar waar de grote landbouwmachines vroeger eindeloze stukken lijnrecht heen en weer over de akkers reden, moeten ze nu slalommend langs enorme windmolens. Voor de inwoners is de aanblik ervan en het gegrom en gesuis door het draaien van de wieken een doorn in het oog. Van een vlak Gronings land is bijna geen sprake meer. ‘Als jij straks naar Wagenborgen fietst, kun je niet om die dingen heen’, zei een medewerkster van de VVV in Delfzijl al tegen me. Twaalf jaar woont ze nu in Wagenborgen en sinds de windmolens er staan, heeft ze..

