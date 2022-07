Ruwe haai in Waddenzee

Rond Terschelling en Ameland zijn afgelopen week vier pasgeboren ruwe haaien opgevist door onderzoekers. De Waddenvereniging is opgetogen over de vondst. Die ‘bevestigt het beeld dat de Waddenzee wordt gebruikt als geboortegrond’ voor de ruwe haai. Met de soort is het wereldwijd slecht gesteld en daarom vindt de vereniging het ‘hoopvol nieuws’.

Harlingen

De afgelopen tijd hadden garnalenvissers al vrouwtjes en jonge ruwe haaien aangetroffen in hun vangst. Voor onderzoekers van het project Swimway Waddenzee waren zulke meldingen aanleiding tot nader onderzoek. Daar is nu dus uit gebleken dat meer pups van de soort in het gebied rondzwemmen. De vier kleintjes waren tussen de 28 en 37 centimeter lang. Dat is te klein voor een zender. Volwassen vrouwtjes die wel groot genoeg zijn voor een zender, zijn nog niet gevonden.