Dominee Rutgers in de crisis in Hornhuizen

Hornhuizen is een dorpje in het noorden van de provincie Groningen. Het ligt tussen Ulrum en de waddenkust. Hornhuizen telt ongeveer 120 inwoners. In de negentiende eeuw woonden er vooral boeren en arbeiders. Landbouw was de voornaamste bron van inkomsten in Hornhuizen.

Midden in Hornhuizen staat een kerk, die niet meer als godshuis in gebruik is. Een van de opmerkelijkste dominees die in het kerkje van Hornhuizen hebben gepreekt, was Jan Rutgers. Hij werd er in 1874 in het ambt bevestigd.

Jan Rutgers was een telg uit een predikantengeslacht. Zijn vader, grootvader en overgrootvader waren dominee. Zijn grootvader, naar wie hij genoemd was, had zes kinderen, van wie er vijf dominee werden. Het kind dat geen dominee werd, was een meisje. Een..

