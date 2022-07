Kerkrade is trots op zijn bieb

Het ND bezoekt deze zomer enkele van de bijzondere en fraaie bibliotheken die Nederland rijk is. Wat hebben ze de samenleving te bieden aan ontspanning en educatie? Vandaag: de bibliotheek in Kerkrade, in 2021 mooiste van Nederland.

Hoe mooi kan een bibliotheek zijn? In Kerkrade staat sinds kort een knots van een leeszaal, een doolhof vol verrassingen. In 2021 is het verkozen tot de mooiste en beste van Nederland.

Op de markt is de kermis in opbouw, de terrassen zitten vol met dagjesmensen. De grensstad Kerkrade, thuishonk van Roda JC, het Feyenoord van Limburg, is in trek. Vraag je naar de prijswinnende bibliotheek, dan wijzen de mensen je trots de weg. Op de grote ramen van het combinatiegebouw, stadstheater en bieb ineen, staan teksten in de taal van dit land: het Nederfrankisch, ook wel Ripuarisch of Limburgs genoemd. Limburg is dan ook de provincie waar het hoogste percentage van de inwoners de eigen, regionale taal dagelijks spreekt (en dus niet Fryslân!). Al i..

