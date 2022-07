Tropische dag in de klas en aan zee. ‘Hoe minder kacheltjes in de school, hoe beter’

Amersfoort

In Goes houdt Lizo Koppejan, directeur van de christelijke basisschool De Wingerd, het hoofd koel, ondanks de warme weersvoorspellingen voor vandaag: ruim boven de dertig graden Celsius. ‘In Zeeland maken we ons niet snel druk.’

Het schoolgebouw heeft een koelsysteem. Maar als het te warm wordt, schakelt het systeem uit en wordt het benauwd in de klassen. ‘Vorig jaar, toen het kwik tot boven de 30 graden steeg, werd een klas bijna onwel. Dit jaar willen we het niet zover laten komen.’

Samen met andere basisscholen in de provincie is afgesproken dat kinderen rond het middaguur naar huis mogen. Koppejan: ‘Hoe minder ‘kacheltjes’ in de school, hoe beter. Voor wie niet naar huis kan, is er opvang.’

Van een basisschool verderop, ..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .