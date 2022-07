Rijk biedt compensatie voor opvangkosten Oekraïners met een beperking

Gemeenten die extra zorgkosten maken voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen met een beperking, krijgen compensatie van de overheid. Nationale coördinatie voor hulp aan deze doelgroep is niet nodig, vindt de regering.

Oekraïense vluchtelingen Oksana en Svitlana Kryvenko in hun tijdelijke onderkomen in Rotterdam.

Den Haag

Dat blijkt uit antwoorden op vragen de SGP-fractie door minister Conny Helder van Langdurige Zorg en Sport. Aanleiding is berichtgeving in het Nederlands Dagblad medio mei dit jaar. Daarin luidde stichting Soft Tulip de noodklok over de opvang van deze door oorlog getroffen groep.

De stichting is al sinds 2006 in Oekraïne actief om de zorg voor mensen met een geestelijke of lichamelijke beperking te verbeteren. Soft Tulip-directeur Eric Bloemkolk verweet de Nederlands overheid de zorg voor deze specifieke groep te veel op zijn beloop te laten. Hij drong aan op nationale coördinatie en financiële steun om de hulp beter te regelen.

Soft Tulip bracht sinds het uitbreken van de oorlog 450 Oekraïners met een beperking onder ..

