‘Beernke de koedief’ valt aan

1572 / 1672 is een serie over ‘de geboorte van Nederland’ in 1572 en het Rampjaar 1672. Beide onderwerpen wisselen elkaar wekelijks af. Aflevering 15: paniek in Overijssel

In de Tachtigjarige Oorlog stond het vestingstadje Groenlo erom bekend dat het nauwelijks in te nemen was. Groenlo, gelegen in de Achterhoek, op een kanonschot afstand van het bisdom Münster, was omgeven met dikke muren, hoge wallen en diepe grachten. ‘Zo vast als Grol’, zei een spreekwoord in die tijd. Toen Frederik Hendrik in 1627 met veel technisch vernuft de vesting veroverde, wekte hij ontzag en bewondering.

De verovering van Groenlo in 1627 ontnam de Spanjaarden hun laatste grote bolwerk in het oosten van het land. De verovering was niet alleen tegen de Spanjaarden gericht. Ze gebeurde ook uit voorzorg. In het naburige Duitse keizerrijk woedde een verschrikkelijke godsdienstoorlog, de Dertigjarige Oorlog, met wisselende partijen, wa..

