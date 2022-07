Met deze 7 tips doorsta je de hitte: ‘Leg een paraplu in je kofferbak’

In sommige Europese landen ligt de temperatuur boven de 40 graden. Ook in Nederland wordt het deze week erg warm, lokaal kan het dinsdag maar liefst 39 graden worden. Hoe kun je omgaan met deze hitte?

Amersfoort

Tip 1: Drink maximaal één glas alcohol per dag

Bij warm weer zweten mensen sneller. Drink dus minimaal twee liter water per dag om uitdroging te voorkomen, raadt het Voedingscentrum aan. Calorierijke drank, zoals frisdrank, nuttigen is niet slim, en alcohol al helemaal niet. ‘Als je toch alcohol wil drinken, neem dan maximaal één glas per dag’, zegt Patricia Schutte van het Voedingscentrum. ‘En drink er een glas water bij, omdat alcohol vochtafdrijvend werkt. Als het erg warm is, is dat extra belangrijk omdat je ook meer vocht verliest door zweten.’

Tip 2: Neem een paraplu mee als je de auto pakt

Bij hoge temperaturen wordt het al snel warm in de auto. En dat kan gevaarlijk zijn. Hitte kan het concentratievermogen van de chauffeur..

