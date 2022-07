Omgaan met stijgende coronabesmettingen: ‘We moeten weer normaal gaan doen’

‘Nu het aantal ziekenhuisopnames weer stijgt, zijn we wat voorzichtiger’

Wie: Almuth (60) en John van den Bosch (60) uit Breukelen

Wat: Twee weken op vakantie in Apeldoorn

‘We hebben allebei nog geen corona gehad. In het begin waren we wel voorzichtig. Onze dochter heeft meermaals corona gehad en haar kinderen kwamen ook bij ons over de vloer. John heeft astma en hij was er in het begin wel benauwd voor. Maar op een gegeven moment wen je daar ook weer aan.

Almuth is servicemonteur en komt elke dag over de vloer bij productiebedrijven. Die waren erg voorzichtig, waardoor ze elke dag een zelftest moest doen. Nu de maatregelen zijn afgeschaald, test ze niet meer dagelijks. ‘We..

