Boer in top 10 met meeste zelfdodingen per sector: ‘De keuze om te stoppen met de boerderij is soms te groot’

In 2016 was het gemiddelde suïcide cijfer onder boeren 17 op de 100.000. Volgens de onderzoekers zullen we in de nieuwe cijfers eenzelfde beeld zien. Los van de beroepsgroepen is het aantal zelfdodingen in landelijke regio’s sowieso hoger dan in de stedelijke gebieden. Vooral Zuidwest-Drenthe en Zeeuws-Vlaanderen zien bovengemiddeld veel suïcide. Ook andere Europese landen zien bovengemiddeld veel zelfdodingen onder boeren. In Frankrijk beneemt elke 2 dagen een boer zich het leven.

Cultureel antropoloog Lizzy van Leeuwen deed onderzoek naar zelfdoding onder boeren en schreef er het boek De Hanenbalken over. ‘Ik heb er 2,5 jaar over gedaan om boerengezinnen te vinden die wilden vertellen over een zelfdoding binnen de fam..

