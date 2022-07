Kortjes NL (8)

beeld anp

OM seponeert aangifte tegen partijleden Volt

Het Openbaar Ministerie heeft de aangifte van Tweede Kamerlid Nilüfer Gündogan tegen de partij Volt, partijleider Laurens Dassen en dertien andere personen geseponeerd. Het OM seponeerde de zaak onder meer omdat er veel getuigen gehoord moeten worden en de dienst daar niet genoeg capaciteit voor heeft. <

Houdbare melk AH uit schappen om bacterie

Albert Heijn heeft de pakjes AH houdbare halfvolle melk uit de schappen gehaald. Het product bevat mogelijk Bacillus cereus, een bacterie die voedselvergiftiging kan veroorzaken. Het gaat om de pakjes van 200 milliliter die per zes worden verkocht, met houdbaarheidsdatum 27-11-2022 en lotcode 513867 E. <

Boete voor apotheken om illegale medicijnen

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) heeft dertien apotheken een boete opgelegd omdat ze illegaal in geneesmiddelen handelden. De medicijnen werden uiteindelijk voornamelijk in Duitsland verkocht. In totaal zouden de middelen bij de apotheken zo’n 8,5 miljoen euro aan omzet hebben opgebracht. Dat bedrag kan de IGJ niet terugvorderen. <

Aantal plaatsen voor statushouders groeit

Het aantal plaatsen voor statushouders en voor crisisnoodopvang van asielzoekers groeit. Culemborg heeft vanaf maandag noodopvangplekken beschikbaar voor in totaal 160 vluchtelingen en Zaltbommel kan vanaf maandag maximaal 65 asielzoekers opvangen in een sporthal. Deventer plaatst tijdelijke woonunits voor 150 statushouders op het terrein van het asielzoekerscentrum in Schalkhaar. <

Meldpunt discriminatie uitkeringsaanvrager

Vakbond FNV opent een meldpunt voor mensen die bij het aanvragen van een uitkering mogelijk als fraudeur zijn aangemerkt door hun gemeente. Dit kunnen mensen checken via een tool van onderzoekerscollectief Lighthouse Reports. De vakbond wil met de resultaten uit het meldpunt vervolgstappen nemen om ‘een einde te maken aan discriminatie van uitkeringsgerechtigden’. <

Ambtenaar fiscus voor corruptie opgepakt

Een 52-jarige ambtenaar van de Belastingdienst is deze week opgepakt op verdenking van ambtelijke corruptie, computervredebreuk, valsheid in geschrift, schending van zijn geheimhoudingsplicht en witwassen. De man zou tegen betaling informatie uit systemen van de Belastingdienst kunnen opvragen en leveren. <

‘Avondklokrellen door woede en verveling’

De avondklokrellen vorig jaar januari in Eindhoven, Den Bosch, Breda en Helmond werden veroorzaakt door een diepgewortelde woede jegens de overheid, verveling door corona en sensatiezucht. Die conclusie staat in een donderdag gepubliceerd onderzoek in opdracht van de Brabantse gemeenten. Het hevigst waren de rellen op 24 januari in Eindhoven. Daar pakte de politie 142 mensen op. <

beeld anp

Meisje overleden door ongeluk met achtbaan

Door een ongeluk met een achtbaan in pretpark Tivoli in het Deense Aarhus is donderdagmiddag een 14-jarig meisje uit Kopenhagen overleden, meldt de politie Twee mensen, onder wie een 13-jarige jongen, raakten gewond en zijn naar een ziekenhuis gebracht. Het park is ontruimd. Het achterste karretje op de Cobra-achtbaan was door nog onbekende oorzaak afgebroken. Volgens de directeur van het pretpark kwamen de stoeltjes op enkele meters hoogte tot stilstand, waarna de brandweerlieden mensen hebben bevrijd. <

Dode en gewonden bij bosbranden Portugal

In Portugal zijn al een dode en zeker 130 gewonden geteld door de aanhoudende bosbranden. Donderdag waren er verspreid over het Zuid-Europese land ruim tien grote branden. Bijna 2000 brandweerlieden zijn ingezet. Tegelijkertijd kampt het land met een hittegolf, met temperaturen tot ruim boven de 40 graden. <

beeld anp

Vuurwerk verboden uit angst voor bosbrand

Tientallen Franse gemeenten besloten donderdag geen vuurwerk af te steken ter gelegenheid van de nationale feestdag en daarnaast particulier vuurwerk of barbecueën te verbieden. De vrees voor bosbranden is toegenomen door de aanhoudende droogte en hitte. De grote bosbranden in het zuidwestelijke departement Gironde hebben de angst voor nieuwe branden aangewakkerd. Daar is alle vuurwerk in gemeenten met veel bos verboden. <

Nieuwe EU-regels voor doneren bloed en cellen

Wie bloed, weefsel of cellen afstaat of ontvangt, moet beter worden beschermd, vindt de Europese Commissie. Daarom stelt zij nieuwe regels op voor donors en ontvangers. De uitwisseling van ‘materialen van menselijke oorsprong’ heeft de afgelopen jaren een grote vlucht genomen. Maar de EU-landen gaan daarmee nogal verschillend om en voor sommige materialen ontbreken regels zelfs helemaal. Daardoor kan ook het aanbod teruglopen, vreest de commissie. <

52 ziekenhuisopnames na stierenrennen

Het San Fermín-festival in het Spaanse Pamplona kwam donderdag ten einde na een week van stierenrennen waarbij 52 mensen in het ziekenhuis belandden. Vijf van hen werden gespietst, maar liepen geen ernstige verwondingen op. De meest voorkomende kwetsuren zijn kneuzingen en gebroken botten. Het festival in de noordelijke regio Navarra ging de afgelopen twee jaar niet door vanwege corona, maar trok nu weer honderdduizenden feestvierders. <

‘‘Scheurtjescentrales’ langer openhouden’

De twee Belgische kerncentrales die eerder scheurtjes vertoonden, moeten langer openblijven nu energietekorten dreigen, vindt de Vlaamse energieminister Zuhal Demir. Mits dat veilig kan, zegt ze op de Belgische nieuwszender Radio 1. Omwonenden van de kernreactoren Doel 3 en Tihange 2 kijken reikhalzend uit naar de sluiting. <

Massagraf gevonden slachtoffers nazi’s

Poolse onderzoekers hebben in de buurt van het voormalige Duitse concentratiekamp Soldau, ten noorden van Warschau, een massagraf gevonden met de verbrande lichamen van zo’n achtduizend mensen. Volgens de onderzoekers van het Instituut voor Nationale Herinnering gaat het vermoedelijk om de lichamen van leden van de Poolse elite die in 1939 in het kamp zijn omgebracht. <

President Sri Lanka dient zijn ontslag in

Na maanden van antiregeringsprotesten heeft de inmiddels gevluchte president van Sri Lanka zijn ontslag ingediend. De stap van Gotabaya Rajapaksa zou de rust moeten herstellen, is de hoop in Sri Lanka. <

beeld anp

Iraniër krijgt levenslang voor doden gevangenen

Een Iraniër is door een Zweedse rechtbank veroordeeld tot levenslang voor betrokkenheid bij bloedbaden in Iraanse gevangenissen in 1988, waarbij duizenden tegenstanders van het Iraanse regime werden gedood. De man was destijds werkzaam in een gevangenis in Karaj, nabij hoofdstad Teheran. Hamid Noury is schuldig bevonden aan moord en zware misdaden, oordeelt de rechtbank in Stockholm. Het proces was wereldwijd het eerste over de massa-executies in Iraanse gevangenissen. <

Japanse regering bereidt staatsbegrafenis voor

De Japanse regering treft voorbereidingen voor een staatsbegrafenis voor de vorige week vermoorde oud-premier Shinzo Abe (67), bevestigt premier Fumio Kishida. Het afscheid vindt in de herfst plaats. De politicus is eerder deze week al gecremeerd. Abe werd doodgeschoten toen hij campagne voerde voor een partijgenoot. Zijn naasten namen dinsdag in een tempel afscheid van hem, voorafgaand aan de crematie. <

Duizenden Turken om bosbrand geëvacueerd

In het zuidwesten van Turkije zijn meer dan 3500 mensen geëvacueerd om aan een bosbrand te ontkomen. Ze hebben 450 huizen achter moeten laten op het schiereiland Datca, aan de Egeïsche kust. De brand zou woensdag zijn ontstaan bij een elektriciteitshuisje. De vlammen beslaan een gebied van 728 hectare en hebben tot nog toe zeventien huizen bereikt. Negentien mensen zijn gewond geraakt door het vuur en van hen liggen er nog negen in het ziekenhuis. De brandweer is druk aan het blussen en heeft daarbij tien vliegtuigen en twintig helikopters ingezet. <

Bedrijven werken mee aan stikstofproef boeren

Zuivelconcern FrieslandCampina en Rabobank werken mee aan een proef om de stikstofuitstoot op melkveebedrijven terug te brengen. Zij gaan een samenwerking aan voor het plaatsen van 96 Lely Spheres. Dat zijn installaties van het gespecialiseerde bedrijf Lely die vaste mest en urine in stallen van elkaar kunnen scheiden en de uitstoot van ammoniak tot 70 procent kunnen beperken. Het idee achter de samenwerking is om de investering in zo’n Lely Sphere makkelijker te maken voor boeren. Boeren kunnen zich inschrijven voor de proef. <