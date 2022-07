Slechts veertig procent van de Nederlanders na coronabesmetting in volledige isolatie

Nederlanders vinden het lastig om vijf dagen in isolatie te gaan na een positieve coronatest. Slechts veertig procent leeft dat advies volledig na. Intussen groeit de bezorgdheid over het virus.

Bilthoven

Dat blijkt uit het laatste gedragsonderzoek van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), dat eind juni werd uitgevoerd onder een representatieve groep van 5158 Nederlanders.

Na een betrekkelijk rustige periode stijgt het aantal coronabesmettingen de laatste tijd weer. Medio mei lag het gemiddelde op 1300 per dag. Intussen testten afgelopen zeven dagen gemiddeld 6200 mensen per dag positief op corona, blijkt uit de jongste RIVM-cijfers. Er gelden op dit moment bijna geen coronamaatregelen, wel geeft de overheid zes gedragsadviezen om het virus binnen de perken te houden. Uit de gedragsmonitor van het RIVM blijkt dat voor vier daarvan - vergeleken met de vorige meting (24-30 mei) - het draagvlak is gestegen. Het ga..

