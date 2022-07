Dit is waarom Rijkswaterstaat omgekeerde vlaggen gaat verwijderen en vernietigen

Rijkswaterstaat gaat de vele omgekeerde Nederlandse vlaggen - symbool van de boerenprotesten - en spandoeken langs rijkswegen verwijderen. Provincies en gemeenten staan voor een keuze: de vlaggen laten hangen of verwijderen.

Amersfoort

In de afgelopen weken hebben demonstrerende boeren en hun medestanders op meerdere plekken in het land omgekeerde vlaggen opgehangen, als een symbool van nood vanwege het stikstofbeleid van het kabinet. Ook aan eigendommen van Rijkswaterstaat, zoals rijkswegen, bruggen, viaducten, verkeerslichten en lantaarnpalen. En dat is verboden, zegt Diederik Fleuren, woordvoerder van Rijkswaterstaat.

‘Hoe langer een vlag hangt, hoe groter de kans dat ie losraakt. Levensgevaarlijk.’

Tot nu toe was Rijkswaterstaat zo druk met de boerenprotesten, dat er geen tijd was om vlaggen en spandoeken te verwijderen. Nu de rust op de weg is teruggekeerd, gaan weginspecteurs van Rijkswaterstaat aan de slag om vlaggen langs rijkswegen te verwijderen.

ve..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .