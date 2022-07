Geen gastekort in Nederland – zelfs als Rusland kraan gesloten houdt – maar wel onder voorwaarden

Groningen

Zo moeten de gasopslagen aan het begin van de winter tot minstens 80 procent zijn gevuld. Ook moet de vraag naar aardgas een vijfde lager blijven, zoals nu het geval is door de hoge prijzen. Kolencentrales moeten op volle kracht draaien, zodat gascentrales minder verbruiken. En de capaciteit van nieuwe en bestaande installaties voor vloeibaar gas lng moet volledig benut worden. Bovendien gaat GTS uit van een gemiddelde winter.

Of aan deze voorwaarden voldaan wordt, is niet zeker. Zo liet minister Rob Jetten van Energie onlangs weten dat het vullen van de gasvoorraden lastiger wordt als Rusland de gaskraan dichthoudt.

Gunstig is dat Gasunie-dochter EemsEnergyTerminal erin is geslaagd minstens 7 miljard kubieke meter lng vast te leggen voor twee drijvende terminals bij de Eemshaven. Ook de bestaande capaciteit op de Maasvlakte bij Rotterdam wordt uitgebreid, waardoor Nederland in totaal 24 miljard kuub lng kan importeren. Nederland verbruikt jaarlijks zo’n 40 miljard kuub en importeerde daarvan ongeveer 6 miljard kuub uit Rusland.

‘vrijwillige afschakeling’

Als alles verloopt zoals gepland, kan Nederland nog steeds 35 miljard kuub gas naar Duitsland exporteren, de maximale capaciteit van de west-oostverbinding, aldus GTS. Ook de markt voor laagcalorisch gas kan worden bediend. Dit is het type gas dat uit het Groninger veld komt en dat vooral wordt gebruikt om gebouwen te verwarmen.

Nederland exporteert een deel van dit gas naar Duitsland, België en Frankrijk. In het geval van een normale winter komen deze leveringen evenmin in gevaar. Er hoeft dan geen extra aardgas aan het Groninger gasveld te worden onttrokken, meldt GTS.

Het bedrijf verwacht dat de Nederlandse industrie niet verplicht afgeschakeld hoeft te worden. ‘De kans op fysieke tekorten, waar eerder vooral voor gevreesd werd, lijkt inderdaad niet heel erg groot meer’, zegt energiedeskundige Jilles van den Beukel van The Hague Centre for Strategic Studies. ‘Al is de kans zeker niet nul. Voor Nederland is nu vooral de betaalbaarheid van gas een probleem.’

Sinds het afknijpen van de verbinding door Rusland is de gasprijs meer dan verdubbeld van rond de 80 euro naar ongeveer 175 euro per megawattuur.

Hoewel er een maximum zit op de hoeveelheid gas die via Nederland naar het Duitse net kan, is 35 miljard kuub ‘ongelooflijk veel’, aldus Van den Beukel. Omdat het heel lang duurt voor de maximale limiet bereikt wordt, zullen Nederland en Duitsland in geval van grote schaarste met elkaar op prijs concurreren wie het aardgas krijgt. Dat kan de prijs verder opdrijven. Experts zeggen dat vanwege de nu al hoge prijzen de industrie waarschijnlijk deels zal afkoppelen, omdat doorproduceren niet langer rendabel is. Deze ‘vrijwillige’ afschakeling kan nog altijd een grote negatieve impact op de economie hebben, zegt Van den Beukel.

vulgraad

Opvallend is dat GTS concludeert dat een gemiddelde vulgraad van 80 procent voor alle Nederlandse gasopslagen voldoende is. Eerder riep ze het kabinet nog op te streven naar bijna volledige vulling voor alle opslagen. Directeur Bart Jan Hoevers stelt dat het streven naar maximale vulling niet losgelaten moet worden. ‘Ik ga een stuk ontspannender de winter in als de vulling op 90 of 100 procent zit’, zegt hij daarover in het Financieele Dagblad.

Volgens het FD heeft Berlijn ook aan Nederland gevraagd winning uit het Groninger veld op te voeren om de gasnood te lenigen, zeker als Moskou Nord Stream 1 aan het einde van de geplande onderhoudsperiode op 22 juli niet heropent. Den Haag zegt een verhoging van de productie alleen in uiterste nood in overweging te nemen.

Donderdag werd ook bekend dat de bouw van de stikstoffabriek van Gasunie in Zuidbroek wordt hervat nadat die was komen stil te liggen vanwege ruzie tussen twee aannemers die bij het project betrokken zijn. Er is nu extra personeel aangetrokken om de fabriek af te bouwen. In oktober moet de installatie in productie komen die buitenlands gas geschikt maakt voor gebruik in cv-ketels die nu op Gronings gas werken. Hierdoor daalt de afhankelijkheid van Gronings gas.

Nord Stream

Rusland dreigt de Nord Stream-gaspijplijn naar Duitsland na het huidige groot onderhoud niet meer aan te zetten. Volgens een woordvoerster van het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken hangt de toekomst van de belangrijke verbinding af van zowel de vraag naar gas in Europa als de westerse sancties tegen Rusland. Wat Rusland daarmee precies bedoelt, werd niet duidelijk. Maar de opmerkingen komen nadat staatsgasbedrijf Gazprom woensdag al niet wilde garanderen dat Nord Stream na het onderhoud weer werkt. Toen werd aangevoerd dat nog niet duidelijk was of een gasturbine die door Siemens in Canada werd onderhouden weer wordt teruggegeven aan Rusland. De pijplijn tussen Rusland en Duitsland staat al weken in de belangstelling. Rusland verlaagde de gasdoorvoer eerder al tot 40 procent van de normale hoeveelheid. Daarvoor voerde het de ontbrekende turbine als reden aan, maar Duitsland verweet Rusland politieke spelletjes. Ondertussen ging Nord Stream deze week dicht voor gepland onderhoud. De vrees bestaat dat na dat onderhoud de gastoevoer niet wordt hervat. Europa gaat sowieso een zware winter tegemoet met nog hogere energiekosten, voorspelde Shell-topman Ben van Beurden later op de dag op een bijeenkomst in het Britse Oxford. De hoge energieprijzen zijn voor een olie- en gasbedrijf als Shell overigens niet bepaald slecht nieuws. Onlangs werd duidelijk dat Shell erin slaagt om veel hogere marges te rekenen op de brandstofproductie, wat de winst flink stuwt. Van Beurden vertelde in Oxford ook dat zijn bedrijf overweegt om aandeelhouders meer te laten meeprofiteren van de goede resultaten. Dat zou bijvoorbeeld kunnen door extra aandelen in te kopen of via dividend. De extra inkomsten zouden volgens Van Beurden daarnaast van pas komen om het tijdens de coronacrisis opgelopen schuldniveau weer wat omlaag te brengen.