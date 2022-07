Met het gezin naar Ouddorp of werken op een Mercy Ship: drie mensen over hun vakantieplannen

Een deel van Nederland heeft al vakantie, maar voor veel mensen is de zomervakantie nog op komst. Drie mensen vertellen over hun plannen. Over tot rust komen met je gezin, toch niet naar Amerika vliegen en werken in Senegal.

Tot rust komen met drie jonge kinderen

Job van Esch (35), Rotterdam

Gaat met vrouw en drie kinderen naar Ouddorp

‘Begin dit jaar is onze derde zoon geboren. We hebben dus best een intensieve periode achter de rug, zeker omdat hij twee weken in het ziekenhuis heeft gelegen met het RS-virus. Het is een hele opluchting dat het nu weer goed gaat. Ik merk wel dat ik niet meer helemaal op honderd procent zit qua energie en toe ben aan vakantie. Hopelijk lukt het om in Ouddorp op te laden; we gaan drie weken naar het huisje van mijn ouders aan het strand.

Omdat we nog een baby hebben, houden we het dit jaar vrij eenvoudig. Vorig jaar zijn we naar Italië gegaan met onze twee andere kinderen, toen 2 en 4 jaar oud. Dat ging verbazingwekkend goed. Toch..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .