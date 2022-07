Omwonenden Schiphol klagen Staat aan vanwege geluidsoverlast

De omwonenden zijn vertegenwoordigd door de Stichting Recht op Bescherming tegen Vliegtuighinder (RBV), waar zo’n 3000 medestanders en donateurs bij zijn aangesloten. Volgens de stichting worden meer dan 200.000 mensen dagelijks gehinderd door het vliegtuiglawaai, 23.000 zouden er in hun slaap door worden gestoord.

Het vliegtuiglawaai is veel luider dan de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) toelaatbaar vindt, stelt de RBV. De WHO adviseert om de geluidsgrens voor vliegtuigen aan te houden van 45 dB Lden binnen de Europese Unie. Dat houdt in dat het zogenoemde tijdgewogen jaargemiddelde geluidsniveau in de dag, avond en nacht op 45 decibel ligt.

Meer regels

Met de rechtszaak hoopt de stichting dat de Staat meer regels zal opleggen aan Schiphol en de luchtvaartmaatschappijen. Een andere route vliegen is volgens een woordvoerder van de RBV geen oplossing. ‘Juist door de aanvliegroute te verleggen hebben mensen die op een andere locatie wonen er meer last van.’

Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) maakte donderdag bekend dat vliegtuigen die ‘s nachts landen op de Polderbaan voortaan een andere route zullen vliegen. Volgens de woordvoerder is het ‘slechts symptoombestrijding’. ‘Met de huidige omvang van Schiphol kun je omwonenden niet de bescherming bieden waar ze recht op hebben’, vindt de RBV-woordvoerder. ‘Dus de luchthaven zal significant moeten inkrimpen.’

De stichting kondigde in september afgelopen jaar al aan dat ze naar de rechter zou stappen als de Staat geen actie onderneemt om geluidshinder te beëindigen. Volgens de RBV heeft de Nederlandse overheid sindsdien nog geen maatregelen getroffen om omwonenden effectief te beschermen tegen vliegtuiglawaai. Bovendien heeft de Staat geen actie ondernomen om andere nadelige effecten van vliegverkeer, zoals de uitstoot van schadelijke stoffen, tegen te gaan, aldus de stichting.