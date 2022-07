Lunteren houdt van de rode zakdoekvlag. ‘Daar kwets je niemand mee’

In Lunteren hangen veel Nederlandse vlaggen op de kop, als uiting van steun aan het boerenprotest. Sommige oudere dorpelingen hebben daar moeite mee. Zij missen het respect voor de nationale vlag. Gelukkig is er een prima alternatief: de rode boerenzakdoek. Die wappert hier ook opvallend vaak.

(beeld nd)

Lunteren

Bij de Albert Heijn in Lunteren staan twee paarden tussen de auto’s. Een van de jonge amazones met wie ze uit rijden gaan op de Ginkelse Heide doet boodschappen, de ander blijft bij de rijdieren. ‘Ik vind het goed dat er vlaggen op de kop hangen’, zegt de veertienjarige, die geen naam wil geven. ‘Mijn opa woont op een oude boerderij en heeft nu tien paarden, als het zo doorgaat moeten we er misschien straks wel vijf wegdoen.’

Het blauw-wit-rood hangt er aan veel huizen en boerderijen, maar opvallend genoeg zie je minstens zoveel felrode vlaggen. Is Lunteren plotseling in de ban van het communisme, na abrupte ontkerkelijking? Is dit nu het Oost-Groningen van de Veluwe?

Nee, bij nader inzien schemert in het rood de tradi..

