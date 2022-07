Even roken op het terras na je big-mac? Dat is binnenkort verleden tijd

Utrecht

De Gezondheidsfondsen voor Rookvrij, een samenwerkingsverband tussen het Longfonds, de Hartstichting en KWF kankerbestrijding, is ‘superblij’ met het besluit van McDonald’s. ‘Hierdoor komen er minder kinderen in aanraking met roken, en dat is positief’, zegt woordvoerder Arjan de Boer.’

Ook Esther Croes, als arts-epidemioloog werkzaam bij het Trimbos, is blij met het besluit. Net als De Boer stelt Croes dat dit vooral positief is voor de gezondheid van kinderen.‘Kinderen apen gedrag snel na, ook als het om roken gaat. Bovendien zien kinderen eten bij de McDonald’s als een leuke activiteit. Als er dan gerookt wordt, gaan ze roken associëren met een positief gevoel.’

Staatssecretaris Maarten van Ooijen (Volksgezondheid) la..

