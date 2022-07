Is het eerlijk dat Utrecht statushouders voorrang geeft bij huisvesting? Ja, vindt de Denker des Vaderlands

Bijna alle sociale huurwoningen in de gemeente Utrecht gaan zes weken lang naar statushouders. Andere woningzoekers moeten daardoor langer wachten. Is dat eerlijk? Denker des Vaderlands Paul van Tongeren vindt van wel: ‘Bij hen is de nood het hoogst.’

De gemeente Utrecht wil een voorbeeld zijn voor andere gemeenten. Door in augustus in een keer 490 statushouders een woning te geven, lopen ze hun achterstand in de huisvesting van vluchtelingen met een verblijfsvergunning in. Ook dragen ze daarmee bij aan een oplossing voor het vastgelopen opvangsysteem: als statushouders kunnen doorstromen uit de azc’s, komt daar weer ruimte voor asielzoekers, die dan niet in het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel hoeven te blijven.

Door het plan moeten andere Utrechtse woningzoekers langer wachten op een huis. Uit een berekening van de NOS van vorig jaar bleek dat de wachtlijst voor sociale huurwoningen in Utrecht elf jaar is. Normaal gesproken gaat zeventig procent van het aantal sociale huur..

