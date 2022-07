Het aantal positieve coronatests stijgt langzaam. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) registreerde in de afgelopen week 43.220 nieuwe gevallen, 10 procent meer dan in de zeven dagen ervoor. Dat is de langzaamste stijging van de huidige zomergolf. Het reproductiegetal zakt naar 1,01. Dat is het laagste niveau sinds 19 mei, bijna twee maanden geleden. <

1000 coronapatiënten in ziekenhuizen

Voor het eerst sinds 22 april liggen meer dan duizend mensen met corona in de ziekenhuizen. In totaal zijn nu 1008 mensen opgenomen, 38 meer dan op maandag. Het is niet bekend hoeveel van hen zijn opgenomen vanwege hun coronaklachten en hoeveel van hen andere klachten hadden en toevallig ook besmet bleken. <

beeld anp

Nederlander opgepakt na vondst twee doden

De politie heeft dinsdag een 56-jarige man uit Eindhoven opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij de dood van een man en een vrouw. De Belgische politie vond hun lichamen dinsdagochtend in een woning aan de Congostraat in Ophoven, in de Belgische gemeente Kinrooi, vlak over de Limburgse grens bij Weert. <

Twee vrouwen opgepakt om uitbuiting vrouw

Een moeder en een dochter uit Bilthoven zijn dinsdag in Houten opgepakt op verdenking van arbeidsuitbuiting. De twee vrouwen lieten een vrouw met een verstandelijke beperking zeven jaar lang huishoudelijke taken in hun woningen verrichten. Daarbij gebruikten ze geweld tegen haar, meldt de Nederlandse Arbeidsinspectie. <

Tekort aan zoetwater dreigt in het westen

Waterschappen in West- en Midden-Nederland verwachten dat er volgende week een tekort aan zoetwater in het gebied ontstaat. Dat komt doordat de waterstand in de grote rivieren sterk gaat dalen, waardoor de Rijn niet voldoende water aanvoert. Tegelijkertijd is het erg warm en dringt er meer zout water vanaf zee het land binnen. Waarschijnlijk wordt volgende week de Klimaatbestendige Wateraanvoer (KWA) ingezet, het systeem dat ervoor zorgt dat er via stuwen en gemalen zoetwater uit de Lek en het Amsterdam-Rijnkanaal naar het westen wordt getransporteerd. <

beeld anp

Handelsverdrag CETA door Eerste Kamer heen

De Eerste Kamer heeft dinsdag ingestemd met een Europees handelsverdrag met Canada. Het verdrag met de naam CETA zorgt er onder meer voor dat importheffingen worden afgeschaft. Veertig senatoren stemden voor het verdrag en 35 tegen. <

Senaat voor toetreding Finland en Zweden

De Eerste Kamer heeft dinsdag voor het NAVO-lidmaatschap van Zweden en Finland gestemd. Alleen Forum voor Democratie stemde tegen. Daarmee kan het toetredingsbesluit door Nederland worden geratificeerd. Vorige week ging de Tweede Kamer ook al in recordtempo akkoord met het wetsvoorstel. Toen stemden alleen Forum voor Democratie en de Groep Van Haga tegen de toetreding. <

Veroordeling oud-VVD-coryfee blijft staan

De veroordeling van voormalig VVD-coryfee Robin Linschoten voor belastingfraude met zijn vennootschappen is definitief. Dat heeft de Hoge Raad dinsdag bepaald. De oud-staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid werd in hoger beroep veroordeeld tot 100 uur werkstraf. Omdat de gerechtelijke procedure lang heeft geduurd, haalt de raad daar vijf uur vanaf. <

Hof: Nederland handelde onrechtmatig bij adoptie

Een vrouw die in 1992 is geadopteerd uit Sri Lanka, is in het gelijk gesteld in de zaak die ze tegen de Nederlandse staat heeft aangespannen. Delani Butink kon door misstanden niet achterhalen wie haar biologische ouders waren. De staat en een bemiddelingsorganisatie hebben onrechtmatig gehandeld, ze vertrouwden te veel op de autoriteiten in Sri Lanka en hadden meer moeten doen om problemen te voorkomen, bepaalde het gerechtshof in Den Haag dinsdag. <

Kwabaal verraadt zich met trommelgeluiden

In de Lippe Gabriëlsplas vlak bij Drachten leven kwabalen. Natuuronderzoekers hebben de kenmerkende trommelgeluiden van deze voor Nederland zeer zeldzame en ernstig bedreigde vis op band vastgelegd. Tot voor kort werd aangenomen dat de kwabaal in Friesland uitgestorven was, aldus de wetenschappers. Een kwabaal is een soort zoetwaterkabeljauw. <

NVWA vindt in Assen weer tijgermuggen

Bij een bandenbedrijf in Assen zijn in juni voor het tiende jaar op rij Aziatische tijgermuggen gevonden. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) vond de voor mens en dier gevaarlijke mug sinds mei van dit jaar ook in Sittard-Geleen en Aalsmeer, meldt het platform Stop invasieve exoten, dat de muggencijfers bijhoudt. Hoeveel muggen er per vondst zijn aangetroffen, meldt de NVWA pas aan het eind van het jaar in een totaaloverzicht. <

beeld anp

Islamgeleerde beticht van vier verkrachtingen

De controversiële islamgeleerde Tariq Ramadan is in Parijs aangeklaagd voor verkrachting van vier vrouwen. Een van de vermeende slachtoffers is iemand die bescherming nodig heeft, zei de officier van justitie. De 59-jarige islamdeskundige uit Zwitserland heeft al tien maanden in voorarrest doorgebracht. Ramadan heeft de beschuldigingen ontkend, maar gaf later toe dat hij seksueel contact met de vrouwen heeft gehad. <

Shapps trekt zich terug voor opvolging Johnson

De Britse transportminister Grant Shapps stopt als eerste kandidaat met zijn poging om Boris Johnson op te volgen als leider van de Conservatieve Partij en premier. Hij laat op Twitter weten nu oud-minister Rishi Sunak van Financiën te steunen. <

President Sri Lanka krijgt geen paspoortstempel

De president van Sri Lanka, die heeft toegezegd woensdag af te zullen treden, kan het land niet verlaten. De immigratiemedewerkers op het vliegveld weigeren naar de VIP-suite te komen om een stempel in zijn paspoort te zetten en de president weigert door de reguliere immigratiecontrole te gaan. Als president geniet Gotabaya Rajapaksa immuniteit, maar de kans bestaat dat hij na zijn aftreden wordt opgepakt. <

ISIS-leider gedood bij Amerikaanse aanval

De leider van Islamitische Staat in Syrië is gedood bij een Amerikaanse droneaanval, meldt het ministerie van Defensie in Washington. De liquidatie is een nieuwe klap voor de pogingen van de terroristische beweging om zich te reorganiseren als een guerrillagroepering na het verlies van haar grondgebied in Syrië en Irak. Maher al-Agal werd gedood terwijl hij op een motorfiets in de buurt van Jindayris in het noordwesten van Syrië reed. <

VS: Iran gaat drones leveren aan Rusland

Iran is van plan honderden drones die bewapend kunnen worden te leveren aan Rusland, zegt de Amerikaanse nationale veiligheidsadviseur Jake Sullivan. ‘Onze inlichtingen suggereren ook dat Iran Russische troepen zal trainen om deze drones te gebruiken’, aldus Sullivan. Volgens de nationale veiligheidsadviseur bevestigt de geplande levering het idee van de Amerikanen dat Rusland moeite heeft z’n wapenvoorziening op niveau te houden, omdat het grote verliezen lijdt in Oekraïne. <

VN telt meer dan 5000 burgerdoden in Oekraïne

Sinds het begin van de oorlog in Oekraïne zijn meer dan 5000 burgers in het land omgekomen. Volgens het mensenrechtenkantoor van de Verenigde Naties is inmiddels van 5024 mensen de dood bevestigd, maar ligt het werkelijke aantal vermoedelijk veel hoger. Het bureau maakt melding van 6520 gewonde burgers. <

beeld anp

Olieprijs hard omlaag, Shell bij zakkers Damrak

Olieconcern Shell heeft dinsdag op de beurs in Amsterdam 1,3 procent aan beurswaarde verloren. Het concern ging omlaag in het kielzog van de fors lagere olieprijzen. Die daalden uit vrees voor een recessie die de vraag naar olie onder druk kan zetten. Mogelijke nieuwe coronalockdowns in China kunnen eveneens zorgen voor een lagere vraag, wat de olieprijzen geen goed deed. <

Personeel AFAS mag voor verduurzaming lenen

Personeel van softwarebedrijf AFAS kan geld lenen bij de werkgever om daarmee de eigen woning te verduurzamen. Per medewerker is maximaal 25.000 euro beschikbaar voor bijvoorbeeld de aanschaf van zonnepanelen, het aanbrengen van isolatie of de installatie van een warmtepomp. In totaal telt AFAS 650 medewerkers. <

Personeelstekort houdt winkels soms dicht

Winkeliers hebben steeds meer moeite om de winkel open te houden door de aanhoudende personeelstekorten, signaleren brancheorganisaties zoals INretail en de Raad Nederlandse Detailhandel (RND). Het gebrek aan werknemers treft met name kleinere winkels waar doorgaans minder mensen werken. Volgens INretail is het belangrijk dat winkels optimaal bezet zijn op de belangrijkste omzetdagen, de tweede helft van de week en de weekenddagen. <

beeld anp

FNV opent meldpunt voor grenswerkers

Vakbond FNV opent een meldpunt voor zogeheten grenswerkers die niet goed thuis kunnen of mogen werken van hun werkgever. Grenswerkers zijn mensen die in Nederland wonen, maar bijvoorbeeld in België of Duitsland werken, of andersom. De bond zegt meerdere meldingen te hebben gekregen van werknemers die ongelijk behandeld worden ‘op basis van hun woonland’. <

Kroatië krijgt formeel eurolidmaatschap

De baas van de Europese Centrale Bank (ECB), Christine Lagarde, heeft de toetreding van Kroatië tot de eurozone per 1 januari tijdens een ondertekeningsceremonie in Brussel formeel bekrachtigd. De wisselkoers is vastgelegd op 7.53450 Kroatische kuna per 1 euro. Ook de Europese Commissie en de Tsjechische minister van Financiën zetten handtekeningen. Tsjechië is de tijdelijke voorzitter van de EU. <

Eurocommissaris: spaar in zomer energie uit

De landen van de Europese Unie moeten deze zomer inzetten op het besparen van energie, zodat de industrie deze winter door kan draaien. Die oproep heeft Eurocommissaris Kadri Simson van Energie gedaan. Daarmee loopt de Estse vooruit op het mogelijk nog verder afknijpen van de gastoevoer vanuit Rusland. <

Euro dinsdagochtend evenveel waard als dollar

De euro was dinsdagochtend voor het eerst in ongeveer twintig jaar evenveel waard als de dollar. De Europese eenheidsmunt daalde kortstondig tot exact 1,0000 dollar. De laatste keer dat de euro dat niveau bereikte was eind 2002. Later trok de euro weer wat in waarde aan tegenover de dollar. Door de zwakkere euro wordt het voor mensen die met de eenheidsmunt betalen duurder om dollars te kopen, bijvoorbeeld om op vakantie naar de Verenigde Staten te gaan. <