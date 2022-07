Getrouwde ouders blijven vaker bij elkaar

Den Haag

Van de getrouwde stellen die in 2013 een kind kregen was minder dan 8 procent zes jaar later gescheiden. Bij ouders met een geregistreerd partnerschap – waarvan de juridische betekenis vrijwel gelijk is aan het huwelijk – was dat ruim 10 procent. Ouders die zonder verbintenis samenwoonden, gingen het vaakst uit elkaar: 18 procent van hen vroeg na zes jaar een echtscheiding aan.

De gegevens komen uit een trendanalyse van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) over echtscheidingen. Ze gaan vooral over de periode rond en na de eeuwwisseling (1998-2013), waarin steeds meer mensen ongehuwd zijn gaan samenwonen en op latere leeftijd zijn gaan trouwen.

Het CBS bekeek in die periode hoe het zit met de kans dat een relatie met k..

