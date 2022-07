Heineken krijgt tik op de vingers voor te groot bierglas

Het lijkt erop dat bierbrouwer Heineken afgelopen voorjaar de winnaars van de Amstel Gold Race letterlijk even ‘diep in het glaasje’ wilde laten kijken. Zij kregen een enorm - gevuld - bierglas aangeboden als trofee, voorzien van het Amstellogo.

Amsterdam

Dat schoot het Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP in het verkeerde keelgat. STAP beklaagde zich er onlangs over bij de Reclame Code Commissie (RCC).

STAP wijst op onderzoek van het Trimbos-instituut waarin staat dat dergelijke sportsponsoring leidt tot een hogere consumptie van het betreffende product, vooral bij jongeren. En dat vergroot het risico op onverantwoorde consumptie en uiteindelijk alcoholproblemen.

De RCC heeft STAP in het gelijk gesteld. Een alcoholproducent mag namelijk geen reclame maken door een drankglas te tonen dat groter is dan tweemaal het standaardglas. Het brengt ‘overmatige of anderszins onverantwoorde consumptie’ in beeld.

Heineken heeft STAP laten weten de actie met het te grot..

