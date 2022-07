Rijksmuseum en Joods Museum tonen Joodse roofkunst

Het Joods Museum en het Rijksmuseum werken samen aan een grote tentoonstelling over Joodse roofkunst en de impact hiervan op nazaten. De tentoonstelling is in 2024 te zien.



Het wordt de eerste tijdelijke tentoonstelling in het Nationaal Holocaustmuseum dat volgend jaar in Amsterdam wordt geopend. De expositie komt voort uit een onderzoek dat het Rijksmuseum sinds 2012 doet naar de herkomst van vermeende roofkunst. Taco Dibbits, directeur van het Rijksmuseum, hoopt dat de aankondiging van de tentoonstelling ervoor zorgt dat er nog nieuwe casussen opkomen van roofkunst binnen een Joodse familie, zegt hij in gezamenlijk interview met Emile Schrijver, directeur van het Joods Cultureel Kwartier, in Het Parool.

tapijt en servies

De twee mannen geven aan dat de tentoonstelling vooral het menselijk leed moet laten zien. Dibbits: ‘Achter alle objecten zitten mensen. Deze expositie gaat over..

