Minipaarden in het verpleeghuis: ‘Er staat een paard in de gang’

Dieren worden steeds vaker ingezet om mensen te helpen of gerust te stellen: knuffelpony’s, kantoorvissen of traumahonden. Hoe helpt het dier de mens en hoe drukt die rol op dieren? Vandaag: minipaarden in het verpleeghuis.

Er klinken hakjes op het zeil. Tenminste, daar lijkt het op. Wat kan het anders zijn in een huis voor mensen met fysieke beperkingen of dementie? Toch komt het geluid niet van schoenen. Het zijn de hoefjes van twee minipaarden. ‘Een paard in de gang’, zingt een bewoner van verpleeghuis Zonnehuis De Luwte.

‘Van wie was dat liedje ook alweer?’ Ze zoekt naar de naam André van Duin, van hem is de carnavalshit ‘Er staat een paard in de gang’. De minipaarden met een maximale hoogte van 90 centimeter zijn van verpleegkundige Nynke Woerts van Mens, Dier & Welzijn. Ze heeft ze in haar trailer vervoerd van vakantiepark Residence de Eese in Steenwijk naar Amstelveen. Maximaal twee keer per week gaat ze met twee van haar dieren naar een verpleegh..

