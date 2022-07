Amersfoort

Het is nu bijna een jaar geleden dat Suzanne de Keijzer (22) voor het laatst menstrueerde. Sinds haar coronavaccinatie in augustus 2021 blijft haar maandelijkse bloeding - eerder regelmatig - weg. Ook wisselingen in energie, stemming en hongergevoel zijn niet meer te bespeuren. ‘Het is helemaal vlak.’



Dat heeft ook emotioneel invloed, vertelt De Keijzer: ‘Mijn menstruatie is iets kostbaars en lijkt niet meer op gang te krijgen. Ik voel me er minder vrouwelijk door. Soms zeggen mensen tegen me: ‘Als jij later kinderen hebt…’ Dat raakt me, want nu kan ik geen kinderen krijgen. En misschien later ook niet. Ik kan het niet anders zien dan als een bijwerking van de coronavaccinatie.’

Bijwerkingen De Keijzer is niet de enige di..

