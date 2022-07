Staghouwer snuffelt bij de veganistische boer. ‘Het huidige systeem is eindig’

Van protesterende boeren had landbouwminister Henk Staghouwer maandag tijdens zijn werkbezoek geen last. Voor de zekerheid was zijn bezoek geheimgehouden. Boerderij Zonnegoed in Ens is volgens de bewindsman ‘een van de voorbeelden’ waar het naartoe moet in de landbouw. ‘Maar ik wil geen blauwdruk op bedrijven leggen. Boeren maken zelf hun keuzes.’

Ens

Precies één trekker met een protestbord met de tekst ‘no farmers, no food’ is maandag zichtbaar bij de buurman van akkerbouwer Joost van Strien in Ens, in de Noordoostpolder. Vlak voordat minister Henk Staghouwer van Landbouw bij Van Strien arriveert voor zijn werkbezoek, stuift de politie nog even het erf op om te kijken of alles rustig is. Het zijn immers roerige tijden in de agrarische sector, sinds het kabinet de plannen ontvouwde om de stikstofuitstoot van boerenbedrijven te beteugelen. Dit omdat kwetsbare natuurgebieden wettelijk beschermd moeten worden. Met protestacties op snelwegen en bij distributiebedrijven proberen boeren al dagenlang de regering op andere gedachten te krijgen, en dat gaat er soms grimmig aan toe.

