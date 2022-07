Bijna kwart miljoen vijftienplussers wordt gepest, maar weinig doen aangifte

Pesten wordt vaak geassocieerd met kinderen en tieners. Maar onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) wijst uit dat in 2021 bijna 240.000 mensen van boven de vijftien jaar werden gepest.

Inwoners van Heerlen lopen in 2017 mee in een stille tocht ter nagedachtenis aan Tharukshan Selvam. De 15-jarige scholier pleegde suïcide nadat hij op school ernstig gepest werd.

Den Haag

Twee procent van de Nederlanders van 15 jaar en ouder zei in 2021 dat zij in de afgelopen twaalf maanden wel eens zijn gepest, stelt het CBS. Dat zijn naar schatting bijna 240.000 personen. Bijna een kwart van de 15-plussers – dat zijn bijna 3,5 miljoen mensen - geeft aan ooit (dus ook langer dan een jaar geleden) te zijn gepest. Ongeveer zes op de tien slachtoffers ondervinden emotionele of psychische problemen als gevolg van het pesten.

Dit blijkt uit de Veiligheidsmonitor van het CBS en het Ministerie van Justitie en Veiligheid, een enquête waaraan vorig jaar 173.000 Nederlanders van 15 jaar en ouder hebben deelgenomen.

homo’s vaker gepest

Vrouwen komen vrijwel even vaak met pesten in aanrakin..

