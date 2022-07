Anonieme getuige: verdachte moord op Peter R. de Vries werd mogelijk gedwongen

De nieuwe verklaringen in het proces over de moord op Peter R. de Vries kunnen mogelijk het verschil maken tussen een levenslange celstraf, of een tijdelijke straf: een uitvoerder zou tot zijn daden zijn gedwongen.

Kelly en Royce de Vries in de zittingszaal, voorafgaand aan de extra zitting in de zaak tegen de twee verdachten van de moord op hun vader Peter R. de Vries.

Amsterdam

‘Ik zeg het maar in gewoon Nederlands: het OM kon het niet maken om de rechtbank en de verdediging onwetend te laten van deze stukken.’ Dat is kort samengevat de reden waarom het proces over de moord op Peter R. de Vries volgens de officier van justitie moest worden heropend, wat heel uitzonderlijk is. Dat proces – ‘Iraklia’ – is anderhalve week geleden gesloten in afwachting van een uitspraak op 14 juli. Tegen de twee verdachten, Delano G. en Kamil E., is levenslang geëist.

Op 5 juli ontving deze officier naar eigen zeggen voor het eerst explosieve, nieuwe informatie van collega’s: een anonieme getuige heeft in het geheim verklaringen afgelegd over de opdrachtgever van de moord op De Vries. Deze getuige is een vriend van Krystia..

