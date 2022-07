Granaat bij voordeur winkel Den Bosch

Den Bosch

Aan een voordeur van een winkelpand aan de Hildebrandstraat in Den Bosch is zaterdagochtend een granaat gevonden. De Explosieven Opruimingsdienst Defensie heeft het explosief veiliggesteld. In het pand zat een zonnestudio, maar die is afgelopen week door de gemeente gesloten, meldt een politiewoordvoerder. Volgens het Brabants Dagblad moet de zaak een jaar dicht wegens ernstige verstoring van de openbare orde. De eigenaar zou veroordeeld zijn tot acht jaar cel wegens betrokkenheid bij crystalmethlaboratoria. Hij zou de studio gebruiken om geld wit te wassen.