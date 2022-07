Amputatie van arm en schouder Marsman

Amsterdam

De arm en schouder van Lieke Marsman zijn geamputeerd omdat de radiotherapie die zij volgt niet goed genoeg aansloeg. Dat schrijft de Dichter des Vaderlands, bij wie in april 2018 een kwaadaardige bottumor in haar bovenrug werd ontdekt, op Twitter. Als gevolg van de tumor kon Marsman haar rechterarm nog wel bewegen, maar niet meer omhoog doen. Zij beschreef dit proces in haar dichtbundel De volgende scan duurt 5 minuten. Marsman spreekt op Twitter van ‘een pittig herstel’, maar ‘zoals jullie zien twitter ik er alweer op los’.