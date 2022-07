Dwang in asielopvang is niet langer ‘een nederlaag’

De crisis in de asielopvang was afgelopen week weer volop in het nieuws: mensen sliepen buiten in Ter Apel, er is gesteggel over een nieuw aanmeldcentrum en de staatssecretaris van Asiel overweegt een ‘dwangwet’. Vijf vragen over de huidige situatie.

Amersfoort

Waarom loopt het opvangsysteem ook alweer vast?

Hoewel de instroom van asielzoekers hoger is dan in 2020, toen door de coronacrisis weinig mensen hierheen kwamen, is deze nog altijd lager dan tijdens de zogenoemde ‘Syriëcrisis’ in 2015. Toen vroegen meer dan 60.000 mensen asiel aan in Nederland. Een van de oorzaken van de krapte in het huidige opvangstelsel is het feit dat na 2015 veel opvanglocaties van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) zijn gesloten. Ook wordt ongeveer een derde (meer dan 14.000) van de beschikbare COA-opvangplekken bezet door statushouders: mensen die een verblijfsstatus hebben en dus in Nederland mogen blijven. Doordat in gemeenten..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .