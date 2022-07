Klimaatactie bij filialen van ING

Amsterdam

Extinction Rebellion zegt actie te voeren uit protest tegen de financiering van de fossiele industrie door de bank. Ze zijn in meerdere steden vestigingen van de bank binnengegaan. Volgens de zegsman van ING ging het om gemiddeld zes activisten per filiaal. Ze waren volgens de bank bij ongeveer veertien locaties.

ING laat weten dat er wat de bank betreft geen sprake was van een bezetting van de kantoren, want de werkzaamheden gingen gewoon door. Extinction Rebellion had al aangekondigd dat klanten en medewerkers van de bank niet belemmerd zouden worden door de ‘rebellen’, zoals de groep de activisten noemt.

Extinction Rebellion heeft al vaker actiegevoerd tegen het fossiele beleid van ING, met name bij het hoofdkantoor. De klimaatactivisten stellen dat de bank jaarlijks zo’n 8,5 miljard euro in olie, gas en kolen steekt, waaronder ook nog altijd nieuwe projecten, ‘waarvoor allang geen ruimte meer is in de escalerende klimaatcrisis’.