Lumey wilde laten zien wie er de baas was en liet negentien geestelijken ophangen

1572 / 1672 is een serie over ‘de geboorte van Nederland’ in 1572 en het Rampjaar 1672. Beide onderwerpen wisselen elkaar wekelijks af. Aflevering 14: de martelaren van Gorcum.

Geuzenleider Lumey van der Mark had wraak gezworen na de executie van zijn vrienden. Negentien geestelijken uit Gorcum werden het slachtoffer van zijn wraakzucht.

Arnoldus Knapper was een minderbroeder, een rooms-katholieke zielzorger uit Amersfoort, zijn geboortestad. In 1572 was hij al op leeftijd. Het weerhield hem er niet van om gelovigen op te zoeken, hen te troosten en met hen te bidden. Op een kwade dag werd hij even buiten Amersfoort door de geuzen overvallen.

Sinds enige jaren maakten de geuzen het land onveilig. Ze waren op de vlucht geslagen voor de hertog van Alva, de kettervervolger. Sindsdien struinden ze door bos en wildernis, de bosgeuzen, of zwalkten ze met hun schepen over de Noordzee, de watergeuzen. Op zoek naar drank e..

