Een kwart van de Nederlandse 13-jarigen is bijziend, en dat probleem groeit

Vooral jonge kinderen die weinig buiten spelen en veel van dichtbij naar een scherm kijken, lopen kans bijziendheid (myopie) te ontwikkelen. Het is een afwijking waarbij de oogbol langwerpiger groeit: de belangrijkste oorzaak van slechtziend- en blindheid.

In 2055 komt het waarschijnlijk twee tot drie keer zo vaak voor en telt Nederland als gevolg daarvan 53.000 tot 78.000 blinden.

Monique van Bijsterveld: ‘Myopie heeft grotendeels te maken met gedrag en is deels erfelijk. Wijdverspreide bijziendheid is relatief nieuw; in vergelijking met de jaren zestig komt het nu wereldwijd vijf keer zo vaak voor. Onze moderne levensstijl wordt als belangrijke oorzaak aangewezen. We brengen minder tijd buiten door en gebruiken onze ogen steeds meer op k..

