Philip Freriks: ‘Ik zou de eerste ronde van De slimste mens niet overleven’

Philip Freriks presenteert al sinds 2012 het programma samen met eenmansjurylid Maarten van Rossem.

Wie wordt deze zomer de twintigste slimste mens? De Nederlandse versie van de van oorsprong Vlaamse kennisquiz scoort al jarenlang hoge kijkcijfers. Zo zagen 2,4 miljoen mensen hoe acteur Jacob Derwig in het vorige seizoen deze titel in ontvangst mocht nemen.

Er zijn veel quizprogramma’s op televisie. Waarom slaat juist De slimste Mens zo aan?

‘Kijk, dat is nou de hamvraag. Ik heb er geen antwoord op. Maarten (van Rossem, red.) en ik zijn daar zeer verbaasd over. Voor ons is het ook een soort mysterieus fenomeen dat we ons rustig laten aanleunen. Ik kan alleen maar zeggen dat het een leuk spel is dat mensen thuis vanaf de bank me..

