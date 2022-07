John S., verdacht van het doodschieten van twee mensen op een zorgboerderij in Alblasserdam en van een man in Vlissingen, heeft voorafgaand aan dat geweld een ex-vriendin bedreigd. Op 3 mei stuurde hij haar via WhatsApp een foto met een vuurwapen en een briefje waarop hij haar opdroeg naar een bepaalde plek te komen. De vrouw lichtte direct de politie in, zei de officier van justitie vrijdag op een eerste inleidende zitting in de strafzaak tegen S. Aanvankelijk werd gedacht dat het bericht van iemand anders afkomstig was. <

Veel fouten en fraude bij uitgifte paspoorten

Er zijn ‘structurele problemen’ met de manier waarop in Nederland paspoorten uitgegeven worden, met ‘fouten en fraude’ tot gevolg. Dat schrijft staatssecretaris Alexandra van Huffelen (Digitalisering) aan de Tweede Kamer. De regels en systemen die zijn opgetuigd om de uitgifte goed te laten verlopen, werken niet altijd zoals bedoeld. Er zijn al tientallen voorbeelden van paspoorten met vervalste gegevens, aangemaakt door corrupte ambtenaren. <

beeld anp

Kabinet staat garant voor 150 miljoen voor ov

Het kabinet staat volgend jaar voor maximaal 150 miljoen euro garant voor mogelijke tekorten die de openbaarvervoersbedrijven oplopen als er nog steeds minder reizigers zijn dan voor de coronapandemie. Staatssecretaris Vivianne Heijnen (Infrastructuur) biedt dit de ov-sector aan om meer zekerheid te geven. <

Gesloten jeugdhulp kleinschaliger ingericht

De gesloten jeugdhulp – waar jongeren met een vrijheidsbeperkende maatregel zitten – gaat op de schop. Grootschalige voorzieningen worden omgebouwd naar kleinschalige locaties. Daarnaast is het doel om zo min mogelijk jongeren in zo’n gesloten inrichting te plaatsen; in 2030 moet hun aantal volgens het kabinet het liefst op nul uitkomen. <

Westerscheldetunnel wordt niet tolvrij

De tol die automobilisten betalen voor de Westerscheldetunnel blijft. VVD, D66, CDA en ChristenUnie stemden tegen het voorstel van Mahir Alkaya (SP), Chris Stoffer (SGP) en Caroline van der Plas (BBB) om de tunnel tolvrij te maken. Zij vinden het onrechtvaardig dat automobilisten uit die regio worden belast voor het gebruik van de tunnel. <

Politie: Starmer overtrad coronaregels niet

De Britse oppositieleider Keir Starmer van Labour en diens plaatsvervanger Angela Rayner zijn niet schuldig aan het overtreden van maatregelen om het coronavirus te beteugelen, meldt de pollitie. <

Evacuaties door grote bosbrand in Cevennen

Circa 950 brandweerlieden bestrijden een grote bosbrand in de streek van de Cevennen. De brand die donderdag ongeveer 165 kilometer ten zuidwesten van Lyon is uitgebroken, heeft al 620 hectare in de as gelegd. Honderd bewoners van de getroffen streek moesten worden geëvacueerd en in het plaatsje Bordezac moeten de bewoners tot nader order in hun huizen blijven. <

beeld anp

Biden: Hof ‘losgeslagen’ met abortusuitspraak

De Amerikaanse president Joe Biden bestempelde vrijdag het Hooggerechtshof als ‘losgeslagen’ na de historische uitspraak vorige maand die het landelijke recht op abortus ongedaan maakte. Biden riep het Congres op om een federale wet goed te keuren die abortusrechten herstelt. <

Raadslid Moskou krijgt cel voor kritiek op oorlog

Een gemeenteraadslid in Moskou, Aleksej Goriniov, is overeenkomstig de eis veroordeeld tot zeven jaar gevangenisstraf voor ‘het met opzet verspreiden van valse informatie over de strijdkrachten’. Hij is de eerste gekozen volksvertegenwoordiger van de oppositie tegen het beleid van president Poetin en tegen de oorlog in Oekraïne die een celstraf krijgt op grond van een nieuwe wet. <

Vermogensverdeling is schever dan gedacht

De verdeling van vermogen in Nederland is ‘schever dan gedacht’, komt naar voren in een onderzoek uitgevoerd in opdracht van het kabinet. Zo bezit de rijkste 1 procent van de Nederlandse huishoudens 26 procent van het totale vermogen. Daartegenover staat een kwart van de huishoudens die juist schulden heeft. <

FNV wijst eindbod NS af, acties waarschijnlijk

De kans op stakingen onder personeel van spoorbedrijf NS neemt zienderogen toe. Vakbond FNV keurde vrijdag het laatste loonbod van het spoorbedrijf af. De bond adviseert de leden om niet in te stemmen. <