‘De hele wereld kijkt tegen onze landbouw op, maar onze eigen overheid niet’

Sinds een halfjaar zijn ze boer op eigen erf: de Van Zijtvelds, jonge dertigers. Ze wonen in het groene buitengebied tussen Hasselt en Rouveen. Aan krimpen denken ze niet, integendeel: de ligboxenstal is net uitgebreid, er zijn meer koeien en twee melkrobots zijn in aanbouw.

Op de tegels boven het aanrecht staan koeien afgebeeld. De koffie wordt gezet met filterzakje, en opgeschonken. Sinds een half jaar zijn ze helemaal de eigenaars, Alien en Pieter van Zijtveld, 29 en 31. ‘We namen het bedrijf over van mijn ouders’, zegt Pieter.

begrip voor protesten

Zij horen, vertellen ze, bij de grote, gematigde middenmoot van agrariërs in Nederland. De groep die alle begrip heeft voor de boerenprotesten, niet blij met het stikstofbeleid van minister Van der Wal - maar soms ook ongemakkelijk is over de meer extreme uitingen van protest. Maar dat ongemak is bij hen wel kleiner dan het ongemak over de plannen van de regering. Het omploegen en bemest..

