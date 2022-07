Met een omgekeerde vlag verzeil je in complotdenken

De boerenzakdoek is een beter, want exclusiever symbool van het boerenprotest. Met de vlag op de kop kies je juist het symbool van complotten, vermeende onderdrukking en anti-overheidsdenken. Uiteindelijk moet ook de stikstofcrisis binnen de grenzen van democratie en rechtsstaat worden opgelost. Er is geen alternatief, tenzij je eigenrichting of burgeroorlog wilt.