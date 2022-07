Van der Wal wil geen andere bemiddelaar in conflict met boeren

Het kabinet wil geen andere bemiddelaar in het conflict met de boeren over de stikstofplannen. Dat zei minister Christianne van der Wal (Natuur en Stikstof) vrijdag voor het begin van de ministerraad. Bemiddelaar Johan Remkes begint volgende week met zijn werk.

Verscheidene organisaties hebben al laten weten niet aan tafel te willen gaan zitten met Remkes, omdat het kabinet blijft vasthouden aan de doelen van het stikstofplan. Het gaat onder meer om Farmers Defence Force, Agractie, het Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt en land- en tuinbouworganisatie LTO Nederland.

Minister Van der Wal denkt dat alle partijen uiteindelijk wel aanschuiven bij Remkes. ‘Ik vertrouw erop dat LTO gewoon aan tafel komt.’ Volgens de planning moeten kabinet, bemiddelaar en boerenorganisaties medio augustus met elkaar gaan praten.

Vertrouwen

Premier Mark Rutte heeft ‘veel vertrouwen’ in Remkes als bemiddelaar. ‘Geef deze man een kans en ik denk dat dat goed gaat’, zei hij na de ministerraad op zijn wekelijkse persconferentie. Remkes kent volgens hem het onderwerp goed, heeft groot gezag en is onafhankelijk. ‘Hij is in staat om partijen bij elkaar te brengen.’

Ook minister Henk Staghouwer (Landbouw) zegt ervan uit te gaan dat de partijen aan tafel willen komen. ‘Ik denk dat dit de enige manier is om goed met elkaar in gesprek te gaan en naar de toekomst van de agrarische sector te kijken.’ Volgens Staghouwer heeft Remkes ‘een geweldige staat van dienst’ en kan hij ‘boven de partijen staan’.