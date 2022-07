Zeeuwen blijven tol betalen voor Westerscheldetunnel

De laatstgenoemde Kamerleden zijn van mening dat het onrechtvaardig is dat automobilisten uit die regio worden belast voor het gebruik van de Westerscheldetunnel. Een redelijk alternatief voor het gebruik van de tunnel is er volgens hen niet. De toltunnel is 6,6 kilometer lang - daarmee de langste van Nederland - en loopt onder de Westerschelde tussen Ellewoutsdijk op Zuid-Beveland en Terneuzen in Zeeuw-Vlaanderen.

Met de coalitiepartijen die tegen stemden, kwam de stemming uit op 78 Kamerleden tegen, en 72 voor. ‘We blijven ons inzetten om Zeeuws-Vlaanderen tolvrij te verbinden met de rest van Nederland’, laat de SGP op Twitter weten.

