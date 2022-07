Hoe koop je kleding die vrij is van slavenarbeid of ernstige milieuvervuiling?

C&A, Tommy Hilfiger, Nike en Calvin Klein - met hun hoofdkantoor in Nederland - importeren nog altijd kleding gemaakt door dwangarbeiders in Chinese concentratiekampen. Dit toonde het Nederlands Dagblad onlangs aan. Wat kun je daar als consument mee? Helpt het om bedrijven te mijden?

'Om het praktisch te houden kun je ervoor kiezen om kleding te kopen bij merken die hun best doen.'

Amsterdam

Wyger Wentholt is communicatie coördinator bij Schone Kleren Campagne. Een organisatie die zich inzet voor duurzame kleding die gemaakt is onder goede arbeidsomstandigheden. Een van oorsprong Nederlands initiatief (uit 1989) waarbij inmiddels meer dan 250 organisaties wereldwijd zijn aangesloten. Wentholt legt uit hoe de weg naar 100 procent schone kleding eruit ziet. Én, wat we zelf kunnen doen.

Doordat we videobellen kan ik u niet helemaal goed zien. Wat heeft u aan?

‘Uhh een camouflage broek van de dump, schoenen die ik al heel lang heb, en een wit katoenen t-shirt waarvan ik zo niet weet waar die vandaan komt.’

Mag ik daaruit opmaken dat u niet weet of uw kleding helemaal ‘schoon’ is? Dus niet vrij van d..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .