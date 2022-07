Boerenzoon Jouke (16) bij thuiskomst: ‘Het scheelde een paar centimeter, dan was ik er niet meer geweest’

Jouke (16) groeide uit tot een soort martelaar in de verhitte stikstofdiscussie, nadat de politie gericht op hem schoot. ‘Ik snap er echt niks van’, is het eerste wat hij zegt als hij terugkeert bij zijn ouders. ‘Ik wil een gesprek met die politieagent.’ Toch is hij niet boos op de politie.

Het schemert al boven de uitgestrekte weilanden rond het Friese Akkrum als de telefoon van Jan Hospes gaat. De politie. Gespannen kijkt iedereen in de keuken van de boerderij naar zijn gezicht. Is er nieuws over Jouke, hun 16-jarige zoon die nog geen 24 uur geleden op zijn trekker werd beschoten door de politie en nu nog altijd in de cel zit? Maar Jan vertrekt geen spier.

‘Bêst genôch’, zegt hij – Fries voor prima. En dan hangt hij op.

Door het keukenraam flitsen even later de achterlichten van zijn auto langs op de landweg langs de boerderij. Jan is met een noodgang op weg naar Leeuwarden, naar zijn zoon. ‘Zo’, zegt Tjitske, terwijl ze haar man nakijkt, ‘die is goed van zijn padje af.’

Een uur daarvoor heeft de familie Hospes de deur geopend ..

