‘Sterf’, pand Schreeuw om Leven beklad met rode verf gespoten leuzen

Het Hilversumse pand van prolife-organisatie Schreeuw om Leven is in de nacht van dinsdag op woensdag beklad met pro-abortuskreten en andere teksten. De teksten zijn als graffiti aangebracht op de ramen en muren van de benedenverdieping van het Hilversumse pand.

Hilversum

De bekladding is nog niet opgeëist, zegt woordvoerder Chris Develing van Schreeuw om Leven. ‘Er waren wel tweets van mensen die blij waren met de bekladding en in de extreemlinkse hoek zaten’, zegt hij. De dreigementen stonden naast leuzen als ‘Baas in eigen buik’ en ‘My body, my choice’.

Schreeuw om Leven roept op tot dialoog in plaats van agressieve daden. De organisatie doet bij de politie aangifte van de bekladding. Schreeuw om Leven-directeur Arthur Alderliesten denkt dat de daders mensen uit ‘links-extremistische’ kring zijn.

