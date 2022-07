Van eerste vrouw bij de Koninklijke Marine met een admiraalsrang tot boegbeeld NAVO-eskader

Ze was de eerste vrouw bij de Koninklijke Marine met een admiraalsrang. Vrijdag krijgt Jeanette Morang de leiding over een NAVO-eskader.

Den Helder

Niet geheel toevallig is de ceremonie vandaag in Den Helder aan de vooravond van de Marinedagen, zaterdag en zondag in de marinehaven. De marine, en heel de krijgsmacht, heeft dringend nieuwe mensen nodig. Zeker het interesseren van vrouwen is een uitdaging. Een vrouw als eskadercommandant is dan een mooi boegbeeld.

Morang (1965) krijgt vrijdag in Den Helder het commando van de Standing NATO Maritime Group, kortweg SNMG1. Dit varende verband kan door de NAVO snel en waar ook ter wereld worden ingezet. Vlaggenschip van het eskader is Zr.Ms. De Zeven Provinciën. Ook het grootste Nederlandse marineschip, Zr.Ms. Karel Doorman, maakt er deel van uit. Sinds het begin van de oorlog in Oekraïne opereert SNMG1 voor..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .