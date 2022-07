Het gaat weer goed met de vinvis, groepen gespot rond Antarctica

Het lijkt weer goed te gaan met de zuidelijke vinvis. Deze op één na grootste walvis (na de blauwe vinvis) kwam ooit veel voor rond Antarctica, waar ze in grote groepen voedsel zochten. Maar in de negentiende eeuw zorgde de walvisvaart voor een sterke achteruitgang van dit zeezoogdier. Toen er in 1974 een verbod kwam op het vangen van vinvissen waren er naar schatting ruim 700.000 gedood.

Hamburg

Biologen schrijven vrijdag dat ze tijdens observaties in 2018 en 2019 voor het eerst sinds die neergang weer groepen vinvissen hebben gespot rond Antarctica, vooral bij het Elephant Island waar ze vroeger ook veel rondzwommen. Tijdens observaties vanuit helikopters langs een zoekgebied van ruim drieduizend kilometer zagen de biologen honderd groepjes walvissen van tussen de één en vier individuen, en acht grote groepen met tot wel 150 individuen die zich er voedden met vis, inktvis en plankton.

Op basis van modellen en deze waarnemingen schatten de onderzoekers dat er zo’n 7900 dieren rondzwemmen in het onderzochte gebied. De dichtheid is 0,9 vinvis per tien vierkante kilometer, wat hoog is in vergelijking met bijvoorbeeld de dicht..

