Moeten we ons zorgen maken over apenpokken? ‘Vaccineren is zeker een optie’

Hoe ziek word je van apenpokken en waarom gaat de ziekte vooral rond onder mannen die seks hebben met mannen? Vijf vragen over de apenpokken. Viroloog Bert Niesters en epidemioloog Patricia Bruijning geven antwoord.

Hoe ziek word je van apenpokken?

Door apenpokken krijg je blaasjes die best pijnlijk kunnen zijn, zegt viroloog Bert Niesters (Rijksuniversiteit Groningen). ‘Het duurt een paar weken tot die weer ingedroogd zijn. Daarom gelden na besmetting strenge leefregels, waaronder geen intensief huid-op-huidcontact.’ Epidemioloog Patricia Bruijning (UMC Utrecht) spreekt van een ‘best pijnlijke aandoening.’ Volgens haar kan de pijn in erge gevallen lijken op gordelroos. ‘In mildere gevallen lijkt het eerder op waterpokken.’

Symptomen naast de bultjes zijn onder meer koorts, hoofdpijn en spierpijn. In West-Europa sterven er nauwelijks mensen aan het virus, stelt Niesters. ‘Maar er is door deze uitbraak al wel iemand overleden.’ In Nederland heeft de ui..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .