Letland voert militaire dienstplicht weer in

Riga

Letland voert de militaire dienstplicht opnieuw in, meldt minister van Defensie, Artis Pabriks. Dat doet het Baltische land in reactie op de toenemende spanningen met buurland Rusland om de oorlog in Oekraïne. Op 2 miljoen inwoners heeft het momenteel 7500 actieve beroepsmilitairen en vrijwillige leden van de Nationale Garde. Zij worden ondersteund door 1500 NAVO-troepen. De dienstplicht geldt alleen voor mannen en wordt volgend jaar van kracht. Pabriks kondigde ook plannen aan om een militaire basis te bouwen in de buurt van de zuidoostelijke stad Jekabpils. Letland is lid van de EU en de NAVO, en grenst aan zowel Belarus als Rusland.